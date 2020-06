Bundesrat vertagt Entscheidung über Schweinehaltung

Nachrichtenarchiv - 06.06.2020 10:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Bundesrat hat seine Entscheidung über eine Neuregelung der Schweinehaltung überraschend vertagt. Offenbar konnten sich die Länder nicht einigen. Nach dem Willen der Bundesregierung sollen Zuchtsauen künftig nur noch höchstens 13 statt wie bislang 70 Tage lang in sogenannten Kastenständen gehalten werden dürfen. Eigentlich warem dem Kompromiss gute Chancen eingeräumt worden. Die Länderkammer billigte eine Reihe von Gesetzen: So bekommen die rund 21 Millionen Rentner in Deutschland vom 1. Juli an mehr Geld. Außerdem wird Eltern künftig länger der Lohn weiter gezahlt, wenn diese wegen der Corona-Krise ihre Kinder betreuen und nicht arbeiten können. Pro Elternteil können sie Verdienstausfälle zehn Wochen lang geltend machen, Alleinerziehende 20 Wochen. Auch Immobilienkäufer werden entlastet. Sie müssen in Zukunft nur noch die Hälfte der Maklerkosten übernehmen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 06.06.2020 10:45 Uhr