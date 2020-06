Bundesrat vertagt Entscheidung über Schweinehaltung

Nachrichtenarchiv - 05.06.2020 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Bundesrat will heute doch nicht über die Neuregelung der Schweinehaltung in Deutschland entscheiden. Offenbar gibt es noch Gesprächsbedarf. Zur Abstimmung stand eine Verordnung der Bundesregierung, mit der Schweine in der sogenannten Kastenhaltung mehr Platz erhalten sollten. Gebilligt hat die Länderkammer die Lohnersatzfortzahlung für Eltern. Eltern, die ihre Kinder wegen der Corona-Pandemie zu Hause betreuen, können ihre Verdienstausfälle künftig länger geltend machen: nämlich zehn statt sechs Wochen. Alleinerziehende erhalten 20 Wochen lang Zahlungen. Der Bundesrat hat außerdem beschlossen, dass Hauskäufer bei den Maklerkosten entlastet werden. Sie müssen nur noch maximal die Hälfte der Kosten übernehmen. Ab Juli bekommen zudem die Rentner mehr Geld - im Osten 4,2 Prozent mehr und im Westen 3,45 Prozent.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.06.2020 11:00 Uhr