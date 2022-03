Bundesrat verlängert Kurzarbeiterregelung

Faeser nennt Schutz der Flüchtlinge nationale Aufgabe

Frankfurt an der Oder: Bundesinnenministerin Faeser hat den Schutz ukrainischer Kriegsflüchtlinge als gesamtnationale Aufgabe bezeichnet. Dabei müsse auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene eng zusammengearbeitet werden. Das sagte Faeser bei einem Ortstermin an der deutsch-polnischen Grenze. Brandenburgs Ministerpräsident Woidke lobte dort das große ehrenamtliche Engagement, sagte aber auch, die Menschen müssten besser in Deutschland verteilt werden. Der Forderung schloss sich Berlins Regierungschefin Giffey an. Im Bundesrat sagte Giffey, dass in der Hauptstadt Flüchtlinge in Messehallen untergebracht würden, zeige, dass Berlin an seine Kapazitätsgrenzen stoße. Von den bislang rund 110.000 Ukraine-Flüchtlingen in Deutschland sind 27.000 in Bayern erfasst, mindestens 18.000 kamen in die Bundeshauptstadt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.03.2022 23:00 Uhr