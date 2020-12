Bundesrat verabschiedet zahlreiche Gesetze

Das Wetter in Bayern: überwiegend bewölkt, Richtung Alpen Sonne, um 9 Grad

Das Wetter in Bayern: Vielerorts bewölkt, längerer Sonnenschein nur in Alpennähe, Höchstwerte 3 bis 9 Grad. In der Nacht Tiefsttemperaturen um den Gefrierpunkt. In den nächsten Tagen teils bewölkt, teils freundlich. Am Montag Tiefdruckeinfluss und gebietsweise Regen. Tageshöchstwerte bis 9 Grad, in der Nacht sinken die Temperaturen bis auf - 2 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.12.2020 10:00 Uhr