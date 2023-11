Bundesrat stoppt gleich mehrere Gesetze der Regierungskoalition

Berlin: Der Bundesrat hat gleich mehrere Gesetze der Bundesregierung gestoppt. So schickte die Länderkammer das Wachstumspaket in den Vermittlungsausschuss. Damit sollen Unternehmen steuerlich entlastet werden, die in Klimaschutz investieren. Die Länder rechnen mit Milliardenverlusten, von denen sie mehr als die Hälfte schultern müssten. Ebenfalls im Vermittlungsausschuss landete das Krankenhaus-Transparenz Gesetz. Damit sollen Klinikleistungen und deren Qualität online gestellt werden. Laut Länder-Vertretern führt das aber nicht zu mehr Transparenz sondern stiftet Verwirrung. Außerdem sehen sie einen Eingriff in ihre Hoheit für die Krankenhausplanung. Auch Neuregelungen im Straßenverkehrsrecht fanden keine Mehrheit im Bundesrat. Städte und Gemeinden sollten mehr Spielraum bekommen, um Busspuren, Radwege und Tempo-30-Zonen einzurichten.

