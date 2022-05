Bundesrat stimmt weiteren Entlastungsmaßnahmen zu

Nachrichtenarchiv - 20.05.2022 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Bundesrat hat außerdem den Weg für weitere finanzielle Entlastungen frei gemacht. So stimmte die Länderkammer für eine zeitweise Senkung der Energiesteuer auf Kraftstoffe. Ab Juni soll Sprit für drei Monate billiger werden, beim Liter Benzin könnte der Preis um etwa 30 Cent sinken, beim Diesel um etwa 14 Cent. Dadurch dürften dem Staat gut drei Milliarden Euro an Steuereinnahmen entgehen. Angesichts steigender Preise an den Tankstellen und beim Heizen sollen Erwerbstätige außerdem eine Energiepreispauschale in Höhe von 300 Euro bekommen. Um die hohen Strompreise abzufangen, fällt zum 1. Juli auch die Ökostrom-Umlage weg.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.05.2022 17:00 Uhr