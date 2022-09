Bundesrat stimmt über Corona-Regeln ab

Nachrichtenarchiv - 16.09.2022 09:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Bundesrat ist zu seinen Beratungen zusammengekommen. Die Länderkammer will heute über das neue Infektionsschutzgesetz für neue Corona-Regeln abstimmen. Bayerns Gesundheitsminister Holetschek erwartet eine Mehrheit, trotz Kritik aus einigen Ländern. In der "Augsburger Allgemeinen" sagte der CSU-Politiker, wenn das Gesetz nicht beschlossen werde, fehle die Rechtsgrundlage für Maßnahmen. - Der Bundestag hat dem Infektionsschutzgesetz bereits zugestimmt. Es sieht ab dem 1. Oktober eine bundesweite Maskenpflicht in Kliniken, Pflegeheimen und Arztpraxen vor, aber auch in Fernzügen. In Flugzeugen soll diese Pflicht entfallen. Die Länder können auch in Restaurants und anderen Innenräumen wieder das Tragen von Masken vorgeben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.09.2022 09:45 Uhr