Bundesrat stimmt über Bezahlmethoden an Ladesäulen ab

Nachrichtenarchiv - 17.09.2021 09:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Bundesrat ist zu seiner letzten Sitzung vor der Bundestagswahl zusammengekommen. Es geht unter anderem um die Bezahlmethoden an E-Ladesäulen. Die Bundesregierung will, dass ab 2023 an allen Ladesäulen mit Debit- und Kreditkarte gezahlt werden kann. Die Autobranche kritisiert die Lösung als veraltet und setzt auf digitale Bezahlmethoden, etwa per App. Ganz oben auf der Themenliste der heutigen Sitzung stehen auch das Haushaltsjahr 2022 und der Finanzplan des Bundes bis 2025, sowie eine Änderung des Abgeordnetengesetzes, die mehr Transparenz bei der Veröffentlichung von Nebeneinkünften vorsieht.

Quelle: BR24 Nachrichten, 17.09.2021 09:45 Uhr