Bundesrat stimmt Transformationsfonds für Krankenhausreform zu

Milliardenfonds für die Krankenhausreform kommt: Auch dafür hat der Bundesrat heute sein Ja gegeben. Der sogenannte Transformationsfonds soll bei der Umgestaltung der Krankenhauslandschaft in Deutschland helfen, etwa bei der Spezialisierung oder bei der Umwandlung kleiner Häuser in Medizinische Versorgungszentren. In den Fonds fließen über zehn Jahre bis zu 50 Milliarden Euro. Das Geld soll zur Hälfte vom Bund und zur Hälfte von den Ländern kommen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.03.2025 17:15 Uhr