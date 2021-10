Bundesrat stimmt leichter Hartz-IV-Erhöhung zu

Friedensnobelpreis geht an Journalisten aus Russland und den Philippinen

Oslo: Der Friedensnobelpreis geht in diesem Jahr an die Journalisten Maria Ressa aus den Philippinien und Dmitri Muratow aus Russland für ihre Verdienste um Meinungs- und Pressefreiheit. Das hat das norwegische Nobelkomitee bekanntgegeben. Wie die Vorsitzende des Nobelkomitees, Reiss-Andersen, sagte, werden sie für ihren Einsatz für Meinungsfreiheit ausgezeichnet, die Voraussetzung sei für Demokratie und Frieden. Die Geehrten stünden repräsentativ für alle Journalisten, die für diese Ideale einstehen, in Zeiten, in denen Demokratie und Pressefreiheit wachsenden Gefahren ausgesetzt seien, hieß es in der Begründung. Der Preis ist mit umgerechnet rund 980.000 Euro dotiert. Im vergangenen Jahr ging die Auszeichnung an das UN-Welternährungsprogramm für seinen Kampf gegen den Hunger in der Welt.

Quelle: BR24 Nachrichten, 08.10.2021 11:15 Uhr