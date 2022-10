Bundesrat stimmt für Verlängerung der Mehrwertsteuersenkung in der Gastronomie

Nachrichtenarchiv - 07.10.2022 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Mehrwertsteuersatz in der Gastronomie bleibt weiter gesenkt. Wegen der Energiekrise hat der Bundesrat am Vormittag dafür gestimmt, dass der Satz für Speisen noch bis Ende des kommenden Jahres bei sieben Prozent bleibt. Getränke sind davon weiter ausgenommen. In der Sitzung haben mehrere Ministerpräsidenten scharfe Kritik an der Bundesregierung geübt und mehr Tempo bei Entlastungen gefordert. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Günther sagte, die mangelnde Bereitschaft des Bundes, mit den Ländern an einem Strang zu ziehen, sei gerade in dieser Krise überhaupt nicht angemessen. Sachsens Regierungschef Kretschmer sagte, jetzt müssten alle zusammenstehen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.10.2022 11:00 Uhr