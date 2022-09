Bundesrat stimmt für neues Infektionsschutzgesetz

Nachrichtenarchiv - 16.09.2022 12:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Bundesrat hat dem neuen Infektionsschutzgesetz zugestimmt. Damit kann es zum 1. Oktober in Kraft treten und gilt dann bis April. Die Regelungen sehen eine bundesweite Maskenpflicht in Kliniken, Pflegeheimen und Arztpraxen vor, aber auch in Fernzügen. In Flugzeugen soll diese Pflicht entfallen. Die Länder können auch in Restaurants und anderen Innenräumen wieder das Tragen von Masken vorgeben. - Bayern und Thüringen stimmten dem Infektionsschutzgesetz nicht zu. Beide Länder hatten sich im Vorfeld skeptisch gezeigt - Thüringens Ministerpräsident Ramelow hatte unter anderem kritisiert, dass die einrichtungsbezogene Impfpflicht trotz aller Einwände nicht abgeschafft wurde.

