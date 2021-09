Bundesrat stimmt für neue Transparenzregeln für Politiker

Vonovia und Deutsche Wohnen verkaufen tausende Wohnungen an Berlin

Berlin: Die vor einer Fusion stehenden Immobilienriesen Vonovia und Deutsche Wohnen verkaufen für fast zweieinhalb Milliarden Euro Immobilien in Berlin. Drei öffentliche Wohnungsgesellschaften erwerben insgesamt 14.750 Wohnungen und 450 Gewerbeeinheiten. Vonovia und Deutsche Wohnen gehören zusammen rund 550.000 Wohnungen im Wert von mehr als 80 Milliarden Euro, der größte Teil davon in Deutschland. Der Schwerpunkt der Deutsche Wohnen liegt dabei in Berlin, dort bekam der Konzern in letzter Zeit heftigen politischen Gegenwind zu spüren. In einem Volksentscheid soll in der Hauptstadt über eine mögliche Vergesellschaftung der Wohnungsbestände großer Immobilienkonzerne abgestimmt werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.09.2021 13:00 Uhr