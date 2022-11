Bundesrat stimmt der Soforthilfe für Gas- und Fernwärme im Dezember zu

Nachrichtenarchiv - 14.11.2022 11:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Bundesrat hat die Soforthilfe für Gas- und Fernwärmekunden im Dezember beschlossen. Ihre Abschlagszahlung wird damit vom Bund übernommen. Noch nicht entschieden ist darüber, wann die angestrebte Gaspreisbremse in Kraft tritt. Die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, die SPD-Politikerin Schwesig, warb dafür, nun auch darüber schnell Klarheit zu schaffen. Das bräuchten die Länder, damit sie ihre jeweiligen zusätzlichen Hilfen beschließen können. - Inzwischen hat die Debatte über das Bürgergeld begonnen. Die Unions-geführten Länder wollen dem Gesetz, das der Bundestag bereits beschlossen hat, nicht zustimmen. Damit müsste die Vorlage in den Vermittlungsausschuss. Es gilt als unwahrscheinlich, dass die Nachfolge-Regelung für Hartz-4 jetzt noch zum Jahresbeginn in Kraft treten kann.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.11.2022 11:45 Uhr