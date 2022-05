Bundesrat stimmt auch weiteren Entlastungsmaßnahmen zu

Das Wetter: Sonnig, später Schauer und Gewitter

Das Wetter in Bayern: Sonnig, teils sehr windig, vereinzelt Schauer und Gewitter, der deutsche Wetterdienst warnt vor schweren Unwettern mit Hagel, Starkregen und schweren Sturmböen in Franken sowie in Schwaben. Kommende Nacht bei 18 bis 11 Grad gebietsweise weitere Regenfälle und Gewitter, örtlich Unwettergefahr. Später Wetterberuhigung. Die weiteren Aussichten: Morgen in Alpennähe noch Schauer und Gewitter, sonst freundlich bei 19 bis 25 Grad. Am Sonntag meist sonnig.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.05.2022 18:15 Uhr