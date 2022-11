Bundesrat nimmt Beratungen zum Bürgergeld auf

Nachrichtenarchiv - 14.11.2022 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bei der gerade beginnenden Bundesrats-Sitzung ist kein Kompromiss zum Bürgergeld in Sicht. Die Union hat heute früh klar gemacht, dass sie weiter auf eine harte Linie setzt. CDU-Generalsekretär Czaja sagte, die unionsregierten Länder würden dem Gesetzentwurf der Regierung nicht zustimmen. Auch im Vermittlungsausschuss werde man nicht im - so wörtlich - "Schweinsgalopp" über einen Kompromiss beraten. Die Union bleibe dabei, zum 1. Januar nur die Fördersätze um 50 Euro zu erhöhen. Alles weitere - wie Schonvermögen und Leistungsanreize - solle komplett neu ausgehandelt werden. Für die SPD warb Ministerpräsidentin Schwesig aus Mecklenburg-Vorpommern dagegen für eine schnelle Einigung. Sie hofft, dass das komplette Bürgergeld-Gesetz noch diese Woche im Vermittlungsausschuss behandelt und am 25. November im Bundesrat beschlossen wird.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.11.2022 11:00 Uhr