Bundesrat macht Weg für neues Infektionsschutzgesetz frei

Nachrichtenarchiv - 16.09.2022 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Ab 1. Oktober gelten in Deutschland neue Regeln zum Schutz vor Corona. Der Bundesrat hat entsprechende Änderungen am Infektionsschutzgesetz gebilligt. Dazu gehören eine bundesweite Maskenpflicht für Arztpraxen, Krankenhäuser, Pflegeheime und den Fernverkehr der Bahn. Nach heftiger Kritik aus den Ländern soll die ebenfalls im Gesetz enthaltene Testpflicht für Schulkinder mit Infektion oder einem entsprechenden Verdacht allerdings wieder gestrichen werden. In einer Protokollnotiz sicherte der Bund zu, die entsprechende Passage wieder zu ändern. Neben den bundesweiten Maskenpflichten steht es den Ländern frei, den Mund- und Nasenschutz auch für öffentlichen Nahverkehr sowie Restaurants oder andere öffentlich zugängliche Räume anzuordnen. Hier können die Länder aber unter bestimmen Umständen in Einzelbereichen auch Ausnahmen zulassen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.09.2022 18:00 Uhr