Bundesrat macht Weg für Nachtragshaushalt 2023 frei

Berlin: Der Bundesrat hat auf eine Stellungnahme zum Nachtragshaushalt und damit zur Aussetzung der Schuldenbremse für das laufende Jahr verzichtet. Die Länderkammer ließ das entsprechende Gesetz passieren. Die Bundesregierung will damit bereits ausgezahlte Mittel nachträglich rechtlich absichern, insbesondere für die Gas- und Strompreisbremse. Es geht um rund 45 Milliarden Euro. Der Bundestag muss der Vorlage zum Nachtragshaushalt kommende Woche noch abschließend zustimmen - danach könnte sie am 15. Dezember im Bundesrat endgültig beraten werden. Weiterhin keine Einigung gibt es in der Ampel-Koalition über den Haushalt für das kommende Jahr. Derzeit laufen Gespräche zwischen Kanzler Scholz, Vizekanzler Habeck und Finanzminister Lindner.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.12.2023 11:15 Uhr