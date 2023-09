Bundesrat macht Weg frei für das Heizungsgesetz

Berlin: Der Bundesrat hat den Weg frei gemacht für das Gebäudeenergiegesetz. Ein Antrag Bayerns, den Vermittlungsausschuss anzurufen, scheiterte. Damit kann das sogenannte Heizungsgesetz Anfang nächsten Jahres in Kraft treten. Neue Heizungen in Neubaugebieten müssen dann zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Für fossile Heizungen gelten in den kommenden Jahren unterschiedliche Fristen und Vorgaben. Spätestens ab Mitte 2028 sollen sie nicht mehr eingebaut werden. Bis dahin müssen alle Städte und Gemeinden eine Wärmeplanungen haben. Hausbesitzer wissen dann, ob sie sich an ein Fernwärmenetz anschließen können.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.09.2023 18:45 Uhr