Bundesrat für Verlängerung von Kurzarbeitergeld

Biden liegt in Georgia und Pennsylvania in Führung

Washington: Bei der US-Präsidentenwahl steigen die Chancen für den demokratischen Kandidaten Biden, die 36 Wahlleute der Bundesstaaten Georgia und Pennsylvania auf sich zu vereinen. Er liegt nun in der laufenden Auszählung in beiden Staaten in Führung vor Präsident Trump. Damit hätte er mehr als die nötigen 270 Wahlleute, die für den Wahlsieg nötig sind. In Pennsylvania, das mit 20 Wahlleuten eine Schlüsselrolle spielt, lag bis vor kurzem Trump vorne. Mit einem Auftritt im Weißen Haus machte der amtierende Präsident deutlich, dass er sich mit einer Niederlage keinesfalls abfinden will. So stellte sich Trump in der Nacht noch einmal als Opfer systematischen Wahlbetrugs dar.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.11.2020 15:00 Uhr