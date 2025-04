Bundesrat fordert erleichterten Abschuss von Wölfen

Bundesrat will Abschuss von Wölfen erleichtern: Die Länderkammer forderte die Bundesregierung auf, sich in Brüssel für eine entsprechende Änderung der EU-Naturschutz-Richtlinie einzusetzen. Dies diene dem Schutz von Weidetieren wie Schafen und Ziegen. Wölfe haben sich in vielen Regionen Deutschlands wieder stark ausgebreitet.

