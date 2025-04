Bundesrat fordert erleichterten Abschuss von Wölfen

Bundesrat fordert Lockerung des Abschuss-Verbots: Die Länderkammer ruft die Bundesregierung zu einem anderen Umgang mit Wölfen auf. In einer Entschließung heißt es, die Bundesregierung solle die vom Europarat beschlossene Absenkung des Schutz-Status der Tiere rasch in nationales Recht übernehmen. Zur Begründung hieß es, die steigende Zahl an Wölfen verunsichere insbesondere die Landbevölkerung.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.04.2025 11:15 Uhr