Bundesrat entscheidet unter anderem über E-Ladesäulen

Nachrichtenarchiv - 17.09.2021 09:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In seiner letzten Sitzung vor der Bundestagswahl stimmt der Bundesrat unter anderem darüber ab, wie Autofahrer an öffentlichen E-Ladesäulen bezahlen können. Die Bundesregierung will, dass in diese Ladesäulen ab 2023 verpflichtend Lesegeräte für gängige Debit- oder Kreditkarten eingebaut werden. Die Auto- und die Energiebranche kritisieren das als veraltet und wollen verstärkt auf Bezahlung per App und andere digitale Modelle setzen. Städte und Gemeinden kritisieren, dass das derzeitige Bezahlchaos die E-Mobilität ausbremst. Derzeit gibt es an den mehr als 46.000 öffentlichen Ladesäulen in Deutschland kein einheitliches System, sondern hunderte Betreiber, Vertragsmodelle und Tarife.

Quelle: BR24 Nachrichten, 17.09.2021 09:15 Uhr