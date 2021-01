Bundesrat entscheidet über Kinderkrankentagegeld

BKK fordert schnelle Rückkehr zu Präsenzunterricht an den Schulen

Berlin: Der Verband der Betriebskrankenkassen fordert eine schnelle Rückkehr zum Präsenzunterricht an den Schulen. Der Vorstand des BKK-Dachverbandes, Knieps, sagte, es dürfe nicht vom Geldbeutel oder dem Improvisationstalent der Eltern abhängen, ob Kinder Zugang zu Bildung bekommen. Gerade in bildungsfernen Haushalten gebe es oft keine Computer, keine Unterstützung beim Lernen und kein warmes Mittagessen. Stattdessen müsse man mit Fällen häuslicher Gewalt rechnen, so Knieps. Zwar spielten Kinder beim Infektionsgeschehen eine größere Rolle als bisher vermutet. Dieses Risiko müsse man aber eingehen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.01.2021 07:00 Uhr