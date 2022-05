Bundesrat entscheidet über Entlastungen

Nachrichtenarchiv - 20.05.2022 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Bundesrat soll am Vormittag über die Maßnahmen entscheiden, die der Bundestag am Abend und in der Nacht auf den Weg gebracht hat. Dazu gehören etwa das 9-Euro-Ticket und der Tankrabatt. Damit sollen die Menschen in Deutschland angesichts steigender Preise entlastet werden. Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebunds, Landsberg, sprach im Morgenmagazin von ARD und ZDF mit Blick auf den verbilligten Fahrschein von einem teuren Experiment. Die 2,5 Milliarden Euro, die der Bund dafür eingeplant hat, wären als Investition in mehr Strecken und eine dichtere Taktung im öffentlichen Nahverkehr besser gewesen. Neben diesem Sonderticket berät der Bundesrat auch abschließend über eine Senkung der Energiesteuer auf Kraftstoffe sowie die Energiepauschale von 300 Euro, die im Herbst ausgezahlt werden soll. Auf der Tagesordung stehen zudem Sonderzahlungen für Familien.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.05.2022 09:00 Uhr