Bundesrat entscheidet über 200-Milliarden-Euro-Paket

Nachrichtenarchiv - 28.10.2022 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Bundesrat entscheidet heute über Energiepreis-Entlastungen für Rentnerinnen und Rentner sowie für Auszubildende und Bafög-Empfänger. Außerdem stimmt die Länderkammer am Vormittag über den 200 Milliarden-Euro-Abwehrschirm ab. Die Chefin der SPD-Jugendorganisation, Rosenthal, verlangt von der Bundesregierung schnellere Entlastungen. Im Interview mit der Bayern2-Radiowelt sagte Rosenthal, sowohl die Gaspreis- als auch die Strompreisbremse sollten "jetzt sofort" kommen. Sollte die Gaspreisbremse nicht von April auf Januar vorgezogen werden - was auch die Union gefordert hatte - dann müsse nach der Übernahme einer Abschlagszahlung eine weitere folgen, so Rosenthal. Die Jusos treffen sich von heute bis Sonntag zum ihrem Bundeskongress in Oberhausen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.10.2022 08:00 Uhr