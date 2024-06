Bundesrat billigt Rentenerhöhung zum 1. Juli

Berlin: Die Renten in Deutschland steigen zum 1. Juli bundesweit um 4,57 Prozent. Der Bundesrat hat die entsprechende Verordnung gebilligt. Erstmals steigen die Altersbezüge in Ost- und Westdeutschland in gleichem Maß. Eine Rente von 1.000 Euro monatlich erhöht sich damit um 45 Euro 70. Die überdurchschnittliche Erhöhung ist auf den stabilen Arbeitsmarkt und entsprechende Tarifabschlüsse zurückzuführen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.06.2024 19:00 Uhr