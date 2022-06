Bundesrat billigt Rentenerhöhung und Bundeswehr-Sondervermögen

Özdemir und Lauterbach sagen in der Ukraine Hilfe zu

Kiew: Landwirtschaftsminister Özdemir und Gesundheitsminister Lauterbach sind in der Ukraine eingetroffen. Özdemir hat den Landwirten in den Kriegsgebieten Unterstützung zugesichert. Er sagte, man wolle der ukrainischen Landwirtschaft helfen, aber es gehe auch um ein Zeichen der Solidarität. Nach Angaben des Ministeriums wird Özdemir mit seinem ukrainischen Kollegen auch darüber sprechen, wie man die weltweite Lebensmittelversorgung sicherstellen kann. In ukrainischen Häfen liegen derzeit viele Containerschiffe mit Weizen und anderen Gütern an Bord fest. Gesundheitsminister Lauterbach nimmt in Lwiw an einer Geberkonferenz für den Aufbau eines Reha-Zentrums für Kriegsversehrte teil. Er hat ein Team von Chirurgen und Spezialisten in die Ukraine entsandt, die bei der Versorgung Schwerverletzter mithelfen sollen. Außerdem sollen ukrainische Ärzte weitergebildet werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.06.2022 13:00 Uhr