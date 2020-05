Bundesrat billigt Pflege-Prämie und Erhöhung des Kurzarbeitergelds

NRW hebt Corona-Quarantäne für Einreisende auf

Düsseldorf: Bund und Länder haben sich darauf verständigt, die geltenden Quarantäne-Regelungen für die Einreise nach Deutschland zu lockern. Wie die nordrhein-westfälische Landesregierung mitteilte, muss künftig nicht mehr in zweiwöchige häusliche Isolation, wer aus EU-Ländern sowie Island, Norwegen, Liechtenstein, der Schweiz und Großbritannien einreist. In Nordrhein-Westfalen ist die neue Regelung bereits seit Mitternacht in Kraft. In Bayern ist dies noch nicht der Fall, sie soll aber wie in den anderen Bundesländern in den kommenden Tagen folgen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.05.2020 10:00 Uhr