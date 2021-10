Bundesrat billigt neuen Bußgeldkatalog für Raser

Friedensnobelpreis geht an zwei Journalisten

Oslo: Der Friedensnobelpreis geht in diesem Jahr an zwei Journalisten. Maria Ressa von den Philippinen und Dmitri Muratow aus Russland erhalten die Auszeichnung für ihren Kampf für die Meinungsfreiheit, wie das norwegische Nobelpreiskomitee am Vormittag mitteilte. Die Vorsitzende Reiss-Andersen betonte, freier, unabhängiger und faktenbasierter Journalismus diene dem Schutz vor Machtmissbrauch, Lügen und Kriegspropaganda. Die Geehrten stünden repräsentativ für alle Journalisten, die für diese Ideale einstehen, in Zeiten, in denen Demokratie und Pressefreiheit wachsenden Gefahren ausgesetzt seien. Maria Ressa ist Leiterin von Rappler, einem digitalen Medium für investigativen Journalismus auf den Philippinen, Dmitri Muratow Chefredakteur der kreml-kritischen Zeitung "Nowaja Gazeta". Der Friedensnobelpreis ist mit umgerechnet rund 980.000 Euro dotiert.

Quelle: BR24 Nachrichten, 08.10.2021 12:45 Uhr