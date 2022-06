Bundesrat billigt Mindestlohn, Rentenerhöhung und Pflegebonus

Das Wetter: viel Sonne, nur am Alpenrand Wolken, bis 23 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Alpenrand noch viele Wolken, sonst immer mehr Sonne, die Temperaturen steigen auf 20 bis 23 Grad. In der Nacht meist klar bei Werten um 10 Grad. Die Aussichten bis Montag: Am Wochenende viel Sonne bei 22 bis 28 Grad. Am Montag an den Alpen leichte Schauer- und Gewitterneigung bei ähnlichen Temperaturen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.06.2022 12:00 Uhr