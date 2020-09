Bundesrat billigt milliardenschwere Entlastung von Kommunen

Nachrichtenarchiv - 18.09.2020 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Bundesrat hat den Weg für eine Entlastung der Kommunen im Zuge der Corona-Pandemie freigemacht. Sie erfolgt zum einem durch die Übernahme von Kosten für die Unterkünfte von Arbeitssuchenden durch den Bund. Zum anderen wollen Bund und Länder den Kommunen einmalig die Einnahmeausfälle bei der Gewerbesteuer aufgrund der Corona-Krise erstatten. Außerdem hat die Länderkammer ein schrittweises Verbot für Tabakwerbung beschlossen. Ab 2022 sollen Hersteller für gewöhnliche Tabakprodukte keine Plakatwerbung mehr machen dürfen. Am Mittag will der Bundesrat dann auch noch über Strafen bei Geschwindigkeitsüberschreitungen diskutieren. Die im April in Kraft getretene Verschärfung der Sanktionen wurde wegen eines Formfehlers außer Vollzug gesetzt. Die Grünen wollen das jetzt wieder ändern. Union und SPD fordern dagegen, dass Fahrverbote für grobe Tempo-Verstöße unter anderem nur vor Schulen und Kitas sowie für Wiederholungstäter greifen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.09.2020 11:00 Uhr