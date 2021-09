Bundesrat billigt Impf-Abfrage durch bestimmte Arbeitgeber

Berlin: Arbeitgeber in besonders sensiblen Bereichen wie Kita, Schule und Pflege dürfen künftig den Covid-19-Impfstatus ihrer Beschäftigten abfragen. Auch der Bundesrat hat nun einer Änderung des Infektionsschutzgesetzes in diesem Punkt zugestimmt. Dadurch sollen Arbeitgeber etwa entscheiden können, ob sie Beschäftigte ohne Immunschutz in Bereichen einsetzen, in denen die Infektionsgefahr geringer ist. Eine Auskunftspflicht besteht auch hinsichtlich einer möglichen Genesung. Außerdem hat der Bundesrat zugestimmt, dass Grundschüler, die ab 2026 eingeschult werden, einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung bekommen. Und das Gremium gab den Milliardenfonds für den Wiederaufbau nach der Flutkatastrophe in mehreren Bundesländern frei.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.09.2021 12:00 Uhr