Bundesrat billigt Gutschein-Lösung für Kultur- und Sportevents

Union bekennt sich grundsätzlich zur Grundrente

Berlin: Die Opposition hat den Gesetzentwurf zur Grundrente scharf kritisiert. In der Ersten Lesung im Bundestag nannte die AfD-Abgeordnete Schielke-Ziesing das Vorhaben nicht zielgenau, sozial ungerecht, zu teuer und dabei weitgehend wirkungslos. Der Linken-Rentenexperte Birkwald sagte, ein Zuschlag für kleine Renten sei dringend geboten. Mit dem nun vorliegenden Modell würden allerdings viele Betroffene weiter zum Sozialamt gehen müssen. Zu Beginn der Debatte hatte Bundesarbeitsminister Heil Kritik an seinem Entwurf zurückgewiesen: Die Frage sei, welches verheerende gesellschaftliche Signal in der aktuellen Corona-Krise davon ausgehe, die Grundrente in Frage zu stellen, so der SPD-Minister. Die Union bekannte sich im Grundsatz zur Grundrente: Fraktionsvize Gröhe sagte, Union und SPD hätten um einen Kompromiss gerungen, dieser solle nun umgesetzt werden. Er kündigte allerdings eine gestaffelte Einführung an.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.05.2020 14:00 Uhr