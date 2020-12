Bundesrat billigt Gesetz für mehr Pflegekräfte

Spahn stellt Corona-Impfverordnung vor

Berlin: Bundesgesundheitsminister Spahn hat vor Kurzem die Corona-Impfverordnung vorgestellt. Diese legt die Reihenfolge der Impfungen fest. Da es beim voraussichtlichen Impf-Beginn am 27. Dezember noch nicht genügend Vakzin für alle gebe, so Spahn, müsse priorisiert werden. Die Schwächsten zu schützen sei das oberste Ziel der Kampagne. In einer ersten Stufe sollen demnach Alten- und Pflegeheimbewohner, das dort arbeitende Personal sowie Menschen über 80 geimpft werden. Das, so der Minister, könne bis zu zwei Monate dauern. Wenn dann mehr Impfstoff zur Verfügung stehe, könnten mehr Menschen geschützt werden. Spahn betonte, dass er sich bei der ersten Impfgruppe an die Empfehlungen der Ständigen Impfkommission halte. Dazu gehörten auch etwa die Intensivmediziner in den Covid-19-Stationen, die besonders von Ansteckung bedroht sind.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.12.2020 12:00 Uhr