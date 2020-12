Bundesrat billigt Arbeitssschutzgesetz für Fleischindustrie und EEG

Huml sieht Bayern gut gerüstet für Corona-Impfstart

München: Bayerns Gesundheitsministerin Huml hat sich zuversichtlich hinsichtlich des Corona-Impfstarts im Freistaat gezeigt. Dem BR sagte sie, es gebe 99 Impfzentren und zusätzlich mobile Teams, die dann Alten- oder Pflegeheime versorgen können. In ganz Bayern hätten sich bis jetzt etwa 6000 Ärzte gemeldet, die helfen wollen. Bundesweit sollen die Impfungen am 27. Dezember beginnen. Im Freistaat ist geplant, dass die über 80-Jährigen einen Brief mit einer Einladung erhalten. Zusätzlich sollen laut Huml andere Kampagnen laufen, zum Beispiel über Social-Media-Kanäle. Die Bundesregierung hat inzwischen einen Plan vorgestellt, in welcher Reihenfolge die Bevölkerung in Deutschland geimpft werden soll. Zur ersten Gruppe zählen alle Menschen über 80, sowie Pflegebedürftige in Heimen und ihre Betreuenden. Außerdem erhält medizinisches Personal auf Intensivstationen, in Notaufnahmen, Rettungsdiensten oder den Impfzentren die höchste Priorität.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.12.2020 21:00 Uhr