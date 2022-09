Bundesrat billigt Änderung des Infektionsschutzgesetzes

Nachrichtenarchiv - 16.09.2022 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die neuen Corona-Schutzregeln für Herbst und Winter können am 1. Oktober in Kraft treten. Der Bundesrat hat den Änderungen am Infektionsschutzgesetz trotz Kritik einiger Länder zugestimmt. Der Bundestag hatte die Änderungen bereits vergangene Woche gebilligt. Der Bund ist damit nur noch für einen Basisschutz zuständig. Die meisten Entscheidungen treffen die Länder. Bundeseinheitlich gilt bis April eine FFP2-Maskenpflicht in Kliniken, Pflegeeinrichtungen und Arztpraxen. Der Bund regelt auch, wie häufig sich Personal sowie Besucherinnen und Besucher von Pflege- und Behinderteneinrichtungen testen lassen müssen. Außerdem wird die Maskenpflicht im Fernverkehr von Bahnen und Bussen bundesweit vorgeschrieben. Für den Flugverkehr wird sie aufgehoben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.09.2022 14:00 Uhr