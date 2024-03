Bundesrat billigt Abbau von Agrarsubventionen

Berlin: Der Bundesrat hat ebenfalls grünes Licht gegeben für den Abbau von Subventionen beim Agrardiesel. Damit sind auch weitere Maßnahmen beschlossen, um den Bundeshaushalt zu stabilisieren, wie eine höhere Luftverkehrssteuer und verschärfte Sanktionen beim Bürgergeld. Außerdem billigte der Bundesrat das sogenannte Wachstumschancengesetz. Es soll nach Verhandlungen im Vermittlungsausschuss Unternehmen um gut drei Milliarden Euro entlasten - halb so viel wie ursprünglich geplant. Die Wirtschaft zeigte sich enttäuscht. Arbeitgeberpräsident Dulger kritisierte in einem Interview mit der "Welt am Sonntag" das Gesetz als völlig unzureichend und sprach von einem Witz. Das sei keine substanzielle Entlastung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.03.2024 17:00 Uhr