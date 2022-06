Bundesrat beschließt Sondervermögen für Bundeswehr und Mindestlohn

Nachrichtenarchiv - 10.06.2022 10:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Bundesrat hat für die Aufnahme des 100-Milliarden-Euro-Sondervermögens für die Bundeswehr in das Grundgesetz gestimmt. Die erforderliche Zwei-Drittel-Mehrheit wurde erreicht. Ein neuer Artikel regelt, dass für die Bundeswehr an der Schuldenbremse vorbei Kredite in Höhe von 100 Milliarden Euro aufgenommen werden dürfen. Das Geld soll in eine bessere Ausrüstung der Soldaten fließen. Vor einer Woche hat bereits der Bundestag dem Vorhaben zugestimmt. Gebilligt ist auch die Anhebung des Mindestlohns auf 12 Euro pro Stunde ab Oktober. Gleichzeitig wird die Grenze für die sogenannten Minijobs angehoben, von derzeit 450 Euro auf 520 Euro. Im Laufe des Tages will die Länderkammer auch noch über den beschlossenen Haushalt abstimmen, genauso wie über die Rentenerhöhung.

Sendung: BR24 Nachrichten, 10.06.2022 10:45 Uhr