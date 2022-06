Bundesrat beschließt Sondervermögen für Bundeswehr, Mindestlohn und Rentenerhöhung

Das Wetter: Im Süden noch etwas Regen, sonst trocken und freundlich

Das Wetter in Bayern: In Ober- und Niederbayern sowie in der südlichen Oberpfalz wolkig, ab und zu auch noch etwas Regen. Ansonsten trocken mit teils längeren sonnigen Abschnitten. 20 bis 23 Grad. Kommende Nacht klar oder nur leicht bewölkt bei Tiefstwerten um 10 Grad. Die Aussichten: In den nächsten Tagen viel Sonnenschein, 22 bis 28 Grad. Am Montag am Alpenrand einzelne Schauer und Gewitter.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.06.2022 10:00 Uhr