Bundesrat beschließt längere Lohnfortzahlung

Nachrichtenarchiv - 05.06.2020 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die längere Lohnfortzahlung für Eltern ist beschlossene Sache. Nach dem Bundestag stimmte jetzt auch der Bundesrat der Gesetzesinitiative zu. Eltern, die wegen der Pandemie ihre Kinder betreuen und deshalb nicht arbeiten, können ihre damit verbundenen Verdienstausfälle künftig 10 statt 6 Wochen lang geltend machen. Für Alleinerziehende verlängert sich der Zeitraum auf 20 Wochen. Gezahlt werden 67 Prozent des Nettoeinkommens, allerdings höchstens 2.016 Euro pro Monat. Außerdem stimmte der Bundesrat für die Rentenerhöhungen. So steigen die Renten ab 1. Juli im Westen um 3,45 Prozent und im Osten um 4,2 Prozent. Verschoben wurde die Abstimmung über die Neuregelung der Schweinehaltung in Deutschland. Zur Entscheidung stand eine Regierungsverordnung, nach der Schweine in der sogenannten Kastenhaltung in Zukunft mehr Platz erhalten sollten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.06.2020 12:00 Uhr