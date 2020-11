Bundesrat beschließt Kindergeld- und Hartz-IV-Erhöhung

Passau zieht Konsequenzen aus hohen Corona-Fallzahlen

Passau: Die niederbayerische Stadt verhängt wegen der Vielzahl an Corona-Fällen strenge Ausgangsbeschränkungen. Ab morgen dürfen die Menschen ihre Häuser und Wohnungen nur noch verlassen, wenn sie beispielsweise zur Arbeit, zum Arzt oder zum Einkaufen gehen. Die Schulen stellen in den Jahrgangsstufen 7 bis 11 auf Wechselunterricht um - davon ausgenommen sind Abschlussklassen. Besuche bei Angehörigen in Altenheimen sind nur noch möglich, wenn ein Corona-Schnelltest negativ ausfällt. Laut Oberbürgermeister Dupper gelten die Auflagen zunächst für eine Woche. Passau verzeichnet inzwischen einen Inzidenzwert von fast 440, den zweithöchsten in ganz Deutschland. - Auch das Landratsamt Günzburg hat neue Corona-Maßnahmen beschlossen. Dort wird an allen Schulen ab der 8. Jahrgangsstufe ein Wechselunterricht eingeführt - ausgenommen sind wiederum Abschlußklassen. Und Besucher dürfen Altenheime im Landkreis ab kommendem Dienstag nur noch mit negativem Corona-Schnelltest betreten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.11.2020 17:00 Uhr