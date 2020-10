Bundesrat beschließt Finanzspritzen für Kliniken und Reform der Kfz-Steuer

Nachrichtenarchiv - 09.10.2020 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Bundesrat hat einer Finanzspritze für die knapp 2.000 Kliniken in Deutschland zugestimmt. Insgesamt werden drei Milliarden Euro vom Bund an die Krankenhäuser fließen. Das Geld soll dazu genutzt werden, Notfallpatienten besser versorgen zu können. Möglich sind Investitionen etwa in moderne Notfalleinrichtungen und in digitale Lösungen wie elektronische Behandlungsdokumentation oder Patientenportale. Außerdem hat der Bundesrat die Reform der KfZ-Steuer beschlossen. Sie steigt ab 2021 für neue Autos mit hohem Spritverbrauch. Die Steuer orientiert sich künftig an der Menge von CO2, die ein Fahrzeug ausstößt. Bereits zugelassene Autos sind von der Regelung nicht betroffen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.10.2020 12:00 Uhr