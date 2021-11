Bundesrat beschließt einstimmig neues Infektionsschutzgesetz

Bayern verhängt regionalen Lockdown und sagt alle Weihnachtsmärkte ab

München: Bayern verhängt für die von der Corona-Pandemie besonders stark betroffene Regionen einen Lockdown. Das hat Ministerpräsident Söder am Mittag mitgeteilt. In Kreisen mit einer Inzidenz von über 1.000 müssen demnach Hotels und Gastronomie schließen, Sport- und Kulturveranstaltungen dürfen nicht stattfinden. Im ganzen Freistaat treten zudem schärfere Regeln in Kraft. Alle Weihnachtsmärkte werden abgesagt, Clubs, Diskotheken und Bars geschlossen. Bei Sport- und Kulturveranstaltungen gilt eine maximale Besucher-Auslastung von 25 Prozent bei gleichzeitiger Maskenpflicht und 2G plus. Das heißt, dass nur Geimpfte und Genesen mit Schnelltest Zutritt haben. Die 2G-Regel wird auf Hochschulen, Musik- und Fahrschulen, Friseure und andere körpernahe Dienstleistungen ausgeweitet. Für Ungeimpfte gelten zudem künftig Kontaktbeschränkungen. Die neuen Regeln sollen kommenden Dienstag vom Parlament verabschiedet werden und am Mittwoch in Kraft treten. Mehr Informationen zu den neuen Corona-Maßnahmen im Freistaat finden Sie auf BR24 im Web und in der App.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.11.2021 17:00 Uhr