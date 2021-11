Bundesrat beschließt einstimmig neues Infektionsschutzgesetz

Nachrichtenarchiv - 19.11.2021 10:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Bundesrat hat das neue Infektionsschutzgesetz der Ampelparteien einstimmig gebilligt. Mehrere Unions-geführte Länder hatten bereits gestern Zustimmung zu den Maßnahmen signalisiert, da sie im Dezember noch einmal überprüft werden sollen. Zum Auftakt der Debatte im Bundestag hatte der hessische Ministerpräsident Bouffier allerdings noch einmal kritisiert, dass SPD, Grüne und FDP die epidemische Notlage in Deutschland auslaufen lassen wollen. Vor der Länderkammer sprach der CDU-Politiker von einem fatalen Signal an die Bevölkerung. Das Festhalten an einer falschen Entscheidung sei völlig unsouverän, sagte Bouffier. Der niedersächsische Ministerpräsident Weil von der SPD lobte dagegen die Gesetzes-Novelle. Die Länder hätten damit das notwendige Instrumentarium, um konsequent gegen die Pandemie zu kämpfen; sie könnten damit etwa 3G am Arbeitsplatz oder im öffentlichen Nahverkehr durchsetzen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 19.11.2021 10:45 Uhr