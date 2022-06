Bundesrat beschließt 100-Milliarden-Euro-Sondervermögen für Bundeswehr

Nachrichtenarchiv - 10.06.2022 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Bundesrat hat für die Aufnahme des 100-Milliarden-Euro-Sondervermögens für die Bundeswehr in das Grundgesetz gestimmt. Die erforderliche Zwei-Drittel-Mehrheit wurde erreicht. Durch die Aufnahme des Etats in das Grundgesetz können die 100 Milliarden Euro ohne Beachtung der Schuldenbremse aufgenommen werden. Vor einer Woche hatte bereits der Bundestag das Vorhaben gebilligt. Zur Abstimmung im Bundesrat steht in diesen Minuten die Anhebung des gesetzlichen Mindestlohns auf 12 Euro pro Stunde. Anschließend soll unter anderem auch über den Bundeshaushalt für das laufende Jahr und die geplante Rentenerhöhung abgestimmt werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.06.2022 10:00 Uhr