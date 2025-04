Bundesrat berät über Umgang mit Wölfen

Abschuss von Wölfen soll erleichtert werden: Nachdem der Europarat den Schutzstatus der Tiere gesenkt hat, setzen sich Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern dafür ein, dass dies schnell in deutsches Recht umgesetzt wird. Das ist die Voraussetzung für einen Abschuss. Weiteres Thema sind die Finanzen der Kommunen: In Not geratene Städte und Gemeinden sollen Hilfe vom Bund erhalten, der die Hälfte der Altschulden übernehmen soll.

