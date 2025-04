Bundesrat berät über kommunale Altschulden und Umgang mit Wölfen

Berlin: Der Bundesrat kommt in knapp einer halben Stunde zusammen, um über einige Gesetzesvorhaben zu beraten. Unter anderem befasst sich die Länderkammer mit einer Grundgesetzänderung, um den finanziell angeschlagenen Städten und Gemeinden in Deutschland zu helfen. Ziel ist es, dass der Bund künftig die Hälfte der Altschulden von Kommunen übernimmt. Außerdem beschäftigt sich der Bundesrat mit härteren Strafen für das Verabreichen von KO-Tropfen sowie dem Umgang mit Wölfen. Der Schutzstatus der Tiere wurde vom Europarat bereits herabgestuft. Jetzt wollen Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern erreichen, dass dies auch in der Naturschutz-Richtlinie der EU nachvollzogen wird, um einen Abschuss zu ermöglichen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.04.2025 09:00 Uhr