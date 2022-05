Bundesrat berät über Entlastungspaket

Das Wetter in Bayern: Oft sonnig, vereinzelt Gewitter, Höchstwerte 27 bis 32 Grad

Das Wetter in Bayern: Heute oft sonnig, nur im nördlichen Franken zeitweise bewölkt mit vereinzelt gewittrigen Schauern. Am späten Nachmittag und am Abend örtlich kräftige Gewitter möglich. Höchstwerte 27 bis 32 Grad. Morgen in Alpennähe noch Schauer und Gewitter, sonst trocken und recht windig. Am Sonntag überwiegend sonnig mit leichter Gewitterneigung an den Alpen. Höchstwerte 19 bis 25.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.05.2022 09:45 Uhr