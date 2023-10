Bundesrat berät diverse Gesetzentwürfe

Berlin: Auch der Bundesrat hat heute eine lange Agenda abzuarbeiten. Zunächst aber werden die Vertreterinnen und Vertreter in der Länderkammer der Opfer des Terrorangriffs auf Israel gedenken. Im Anschluss wählt der Bundesrat dann die Regierungschefin von Mecklenburg-Vorpommern, Schwesig, zur neuen Präsidentin. Sie tritt turnusgemäß die Nachfolge des Ersten Bürgermeisters von Hamburg, Tschentscher, an. Bei den anschließenden Beratungen geht es unter anderem um die Erweiterung der Liste der sicheren Herkunftsstaaten, um das Energieeffizienzgesetz, mit dem Bund, Länder und Kommunen ihren Energieverbrauch deutlich runterschrauben sollen und um das Wachstumschancengesetz, das kleinen und mittelständischen Unternehmen steuerliche Entlastungen in Milliardenhöhe bringen soll.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.10.2023 09:00 Uhr